اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أغسطس 2022 05:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السكة الحديد تحذر من تطبيقات وهمية تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات

الخميس، 18 أغسطس 2022 03:52 م
السكة الحديد تحذر من تطبيقات وهمية تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات قطار - صورة أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت هيئة السكة الحديد من وجود بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية  التي تزعم امكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها ، مؤكدة أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

 

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي أجهزة أيفون، و بإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي أجهزة Android وأنه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

 

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن والإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.


السكة الحديد

حجز تذاكر القطارات

قطارات السكة الحديد

تذاكر القطارات

تطبيق السكة الحديد

تطبيق حجز تذاكر القطارات



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة