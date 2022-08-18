السكة الحديد تحذر من تطبيقات وهمية تزعم إمكانية حجز تذاكر القطارات

كتب سيد الخلفاوى

حذرت هيئة السكة الحديد من وجود بعض التطبيقات الوهمية والغير رسمية التي تزعم امكانية حجز تذاكر القطارات من خلالها ، مؤكدة أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ان التطبيق الرسمي الوحيد لحجز تذاكر قطارات السكك الحديدية هو تطبيق بإسم ENR علي أجهزة أيفون، و بإسم قطارات مصر حجز واستعلام علي أجهزة Android وأنه لايمكن لأي تطبيق آخر القيام بحجز التذاكر.

وناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين باستخدام التطبيق الرسمي الوحيد المعلن والإبلاغ الفوري لكافة الجهات المختصة عن أي تطبيقات مزيفة.