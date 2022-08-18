اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 أغسطس 2022 11:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

السكة الحديد تحذر من السلوكيات الخاطئة داخل القطارات.. اعرف قائمة الغرامات

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:38 ص
السكة الحديد تحذر من السلوكيات الخاطئة داخل القطارات.. اعرف قائمة الغرامات قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت هيئة السكة الحديد، الركاب من بعض السلوكيات الخاطئة، مطالبة بالتعاون معها فى الحفاظ على نظافة القطار، وعدم التدخين داخله، وكذلك الحرص على الحصول على تذكرة الركوب قبل الصعو للقطار وعدم الجرى خلف القطار حفاظا على السلامه العامة وانتظار القطتر على الرصيف.

وفيما يلى قائمة بغرامات القطارات..

1ـ غرامة استقلال العربات الـ TOP VIPبدون تذكرة تبلغ 100 جنيه.

2ـ غرامة استقلال القطارات العاملة بنظام الـ vip بدون تذكرة تبلغ 40 جنيها.

3ـ غرامة استقلال القطارات المكيفة الإسبانية والفرنساوية بدون تذكرة تبلغ 30 جنيها.

4ـ غرامة استقلال القطارات المميزة والمطورة بدون تذكرة تبلغ 20 جنيها.

5ـ غرامة استقلال القطارات الروسية العادية (ذات التهوية الدينامكيكة) بدون تذكرة تبلغ 50 جنيها.

6ـ غرامة استقلال القطارات العاملة على خطوط الضواحى بدون تذكرة تبلغ 15 جنيها.

7ـ غرامة الامتناع عن دفع قيمة التذكرة تبلغ 20 جنيها بجانب الغرامة المقررة وفق درجة القطار

8- التدخين داخل عربة القطار 70 جنيها.

FB_IMG_1660814426366
السلوكيات الصحيحة 

 

FB_IMG_1660814433103
مأكولات ومشروبات 

 

FB_IMG_1660814444366
الهيئة القومية لسكك حديد مصر 

 


القطارات

غرامات السكة الحديد

السكة الحديد

تذاكر القطار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد القطارات بالسكة الحديد

الخميس، 18 أغسطس 2022 10:02 ص

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

الخميس، 18 أغسطس 2022 05:00 ص

السكة الحديد تنفى حدوث انفجار برميل داخل محطة مصر

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 04:31 م

جداول مواعيد قطارات السكة الحديد خط ( القاهرة / السد العالي)

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:31 م

تعرف على التأخيرات المتوقعة اليوم فى مواعيد قطارات السكة الحديد

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:01 ص

تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد فى الوجهين البحرى والقبلى

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 05:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة