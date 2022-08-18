السكة الحديد تحذر من السلوكيات الخاطئة داخل القطارات.. اعرف قائمة الغرامات

كتب سيد الخلفاوى

حذرت هيئة السكة الحديد، الركاب من بعض السلوكيات الخاطئة، مطالبة بالتعاون معها فى الحفاظ على نظافة القطار، وعدم التدخين داخله، وكذلك الحرص على الحصول على تذكرة الركوب قبل الصعو للقطار وعدم الجرى خلف القطار حفاظا على السلامه العامة وانتظار القطتر على الرصيف.

وفيما يلى قائمة بغرامات القطارات..

1ـ غرامة استقلال العربات الـ TOP VIPبدون تذكرة تبلغ 100 جنيه.

2ـ غرامة استقلال القطارات العاملة بنظام الـ vip بدون تذكرة تبلغ 40 جنيها.

3ـ غرامة استقلال القطارات المكيفة الإسبانية والفرنساوية بدون تذكرة تبلغ 30 جنيها.

4ـ غرامة استقلال القطارات المميزة والمطورة بدون تذكرة تبلغ 20 جنيها.

5ـ غرامة استقلال القطارات الروسية العادية (ذات التهوية الدينامكيكة) بدون تذكرة تبلغ 50 جنيها.

6ـ غرامة استقلال القطارات العاملة على خطوط الضواحى بدون تذكرة تبلغ 15 جنيها.

7ـ غرامة الامتناع عن دفع قيمة التذكرة تبلغ 20 جنيها بجانب الغرامة المقررة وفق درجة القطار

8- التدخين داخل عربة القطار 70 جنيها.



السلوكيات الصحيحة



مأكولات ومشروبات