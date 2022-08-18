السفير المصرى فى أذربيجان يلتقى رئيس وكالة السياحة الحكومية

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير هشام ناجى، سفير جمهورية مصر العربية فى أذربيجان، الخميس، برئيس وكالة السياحة الحكومية ”فؤاد ناغييف“، حيث تم تناول سبل تنشيط التعاون في قطاع السياحة بين مصر وأذربيجان خلال الفترة القادمة.

أكد السفير هشام ناجى خلال اللقاء – بحسب بيان لوزارة الخارجية - على أهمية العمل والتنسيق بين الجانبين المصرى والاذرى لتنشيط حركة السياحة بين البلدين، ولتذليل أى عقبات فى سبيل تحقيق هذا الهدف، ومن أهمها دراسة إمكانية تدشين خط طيران مباشر ما بين القاهرة وباكو لما سيكون له من مزايا عديدة سواء فى زيادة التدفقات السياحية أو زيادة حجم التبادل التجارى وتنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر وأذربيحان.

اتفق الجانبان على أهمية إعداد خطة عمل مشتركة وتبادل الخبرات في مجال السياحة والعمل على تعزيز علاقات الشراكة بين ممثلي القطاع السياحي مع زيادة الترويج السياحي المتبادل.