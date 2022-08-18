"الزراعة" تعلن تجديد الاعتماد الدولى لمعامل حصر ومكافحة مرض العفن البنى بالبطاطس

كتبت أسماء نصار

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس عن تجديد اعتماد معامل المشروع للايزو 17025: 2017 من المجلس الوطنى للاعتماد "إيجاك ".

وقالت إن المشروع قد حصل على شهادة الاعتماد الدولى فى المتطلبات العامة لكفاءة مختبرات الفحص والمعايرة ISO17025:2017، عام 2020، لافتة إلى أن تجديد الاعتماد يعتبر خطوة ضرورية فى ظل فتح أسواق تصديرية جديدة وهو دليل على كفاءة وأهلية معامل المشروع لأداء الاختبارات المكلفة بها من حيث نظام الإدارة، كفاءة العاملين، كفاءة الأجهزة، متابعة واستخدام الجديد من برتوكولات الفحص، إرضاء العميل، التحسين المستمر للخدمة المقدمة ، التطوير المستمر للأجهزة المعملية، طرق الفحص التي تواكب التطور العلمى ، شفافية إجراء الإختبارات.

وأشارت "بلابل" إلى أن الموسم التصديرى للبطاطس (2021-2022 ) قد شهد طفرة غير مسبوقة لجمهورية مصر العربية فى فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير إلى مختلف دول العالم وكذلك معامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، حيث تجاوزت الكمية المفحوصة لبطاطس المائدة حوالى 933 ألف طن، من بينها 233 ألف طن إلى دول الاتحاد الأوروبى، و380 ألف طن إلى دولة روسيا.

وأضافت مدير المشروع، أن إجمالى ما تم فحصه داخل معامل المشروع من بطاطس الكسر المحلى (الثلاجات) للموسم الجديد 2022/2023، وحتى منتصف أغسطس الجارى بلغ حوالي 116 ألف طن، لإجمالي عينات حوالي 5842 عينة.

وفيما يتعلق بأنشطة وحدة الرصد والمتابعة بالمشروع، يتم دوريا متابعة عمل مهندسي المناطق الخالية يوميا لاستقبال وتحليل المحاضر المرسله من الأجهزة المحموله (التابلت) وتصنيفها داخل قاعدة البيانات من بيانات وصفية ومكانية، فضلا عن ادخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي الزراعات الخاصة والتقاوى المعتمدة المعدة لزراعة العروة الشتوية للموسم التصديرى الجديد (2022-2023) فى قاعدة البيانات الجغرافية بالمناطق الخالية ليصبح إجمالى الثلاجات حتى الان ( 94 ثلاجة ).

وأضافت أنه يتم أيضا مراجعة الدورة الزراعية لمختلف الاكواد المزروعة داخل المناطق الخالية للتأكد من درجة اعتماد التقاوي: معتمدة، زراعات خاصة، كذلك مراجعة جميع البيانات الحقلية لبطاطس تقاوي الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث: الصنف، الانتاجية، وموسم الزراعة.