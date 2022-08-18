وأعرب الرئيس الجزائري فى بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية الأربعاء عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا وقوف الدولة وتجنيد كافة أجهزتها وإمكانياتها البشرية والمادية لإخماد الحرائق والتكفل بالمصابين.

كان وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود أعلن عن سقوط 26 قتيلًا جراء الحرائق التي نشبت اليوم في عدة ولايات بالشرق الجزائري.