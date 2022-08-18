اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 10:34 ص
أكرم القصاص
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الرئاسة الفلسطينية تدين إغلاق قوات الاحتلال لـ7 مؤسسات حقوقية وأهلية

الخميس، 18 أغسطس 2022 10:29 ص
الرئاسة الفلسطينية تدين إغلاق قوات الاحتلال لـ7 مؤسسات حقوقية وأهلية شرطة الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أدانت الرئاسة الفلسطينية إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها.

وأوضحت الرئاسة في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن القرار الإسرائيلي اعتداء على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والمنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية.

وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل، لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، مؤكدة أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد اقتحمت اليوم الخميس، 7 مؤسسات حقوقية وأهلية، في مدينتي رام الله والبيرة.

 


فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

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