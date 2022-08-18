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الدفاع الروسية تعلن عن مقتل أكثر من 90 مرتزقا فى خاركوف

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:58 ص
الدفاع الروسية تعلن عن مقتل أكثر من 90 مرتزقا فى خاركوف الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات الأنباء

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة قاعدة مؤقتة لتمركز المرتزقة الأجانب فى مدينة خاركوف بأوكرانيا، ومقتل أكثر من 90 مرتزقا.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن أسلحة أرضية فائقة الدقة أصابت القاعدة المؤقتة لتمركز المرتزقة الأجانب في مدينة خاركوف، علاوة على مقتل أكثر من 80 عنصرا من العناصر الأوكرانية القومية المتطرفة، وإصابة أكثر من 50 آخرين جراء الضربات الروسية بالأسلحة فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية لنقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للكتيبة رقم 18 من اللواء رقم 35 بحري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق "بيلايا كرينيتسا" و"فيليكويه أرتاكوفو".

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النظام الأوكراني يُعد استفزازًا جديدًا في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا؛ لتتهم روسيا بإحداث كارثة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف في إفادة، اليوم الخميس، "يستعد نظام كييف للقيام باستفزاز مدوي اليوم في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أوكرانيا، حيث سيتم اتهام روسيا بإحداث كارثة من صنع الإنسان في المحطة".

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الأوكرانية تخطط لشن هجمات مدفعية على المحطة، وكذلك تنظيم تدريبات على العمل في ظروف التلوث الإشعاعي. 

 

 


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