الداخلية تضبط 1649 قضية تموينية خلال 24 ساعة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1649) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات بلغت (1,500 طن "سكر حر" - (460) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار سلع غذائية وغير غذائية بمضبوطات بلغت (40,585 طن "مكرونة – دقيق أبيض – جبن - مصنعات لحوم – سكر حر" – 463 عبوة سجائر) وكذا (733) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم "تصرف – تجميع" - 78 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 76 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 19 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق –10 قضية توقف عن الإنتاج - 534 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (4٫800 طن دقيق بلدى مدعم – 402 بطاقة ذكية) وكذا ضبط (33) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1,080 طن "سكر تموينى مدعم" – 75 طن أسمدة مدعمة – 59٫222 طن غاز صب - 183383 لتر مواد بترولية – 459 إسطوانة بوتاجاز ).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (184٫087 طن – 402 بطاقة ذكية - 183383 لتر مواد بترولية - 459 إسطوانة بوتاجاز - 463 عبوة سجائر ) .. كان أبرزها ضبط (4,200,000 مليون عبوة وقرص "منشطات – مكملات غذائية – أدوية لعلاج الإمراض المزمنة") بدون مستندات مجهولة المصدر مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأدوية والمنشطات "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (29,875 طن "لحوم مجمدة – مصنعات لحوم") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتجميد وتصنيع اللحوم) بمحافظة الإسكندرية وضبط (قائد سيارة - بمحافظة الفيوم) محملة بكمية قدرها (75 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم وضبط (المدير المسئول عن محطة لتعبئة إسطوانات البوتاجاز - بمحافظة الفيوم) لتصرفه فى كمية قدرها (59,222 طن غاز صب) قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على قيمة الدعم المقرر وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الفيوم وبحوزته كمية قدرها (26849 لتر "بنزين - سولار") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر .. وبإستكمال الفحض تبين تصرفه في كمية قدرها (29284 لتر "سولار") قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر.

وتمكنت الجهود من ضبط (2٫632 كيلو جرام مشغولات ذهبية) مدموغة بدمغات مطموسة ويشتبه فى كونها مقلدة لدمغات مصلحة دمغ المصوغات.. بحوزة (مالكى محلين لتجارة المشغولات الذهبية) بمحافظة الفيوم وضبط (14٫250 طن "أرز أبيض – مكرونة – دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة وضبط (50 طن "ملح سياحات") مستلزمات إنتاج مخصص للأغراض الصناعية ومحظور إستخدامه فى الأغراض الغذائية وغير صالح للإستخدام (10 طن "مخللات") معبأة داخل براميل بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد(2) قضية بمضبوطات وزنت (12,310 طن أقماح محلية).

كما تم ضبط (14) قضية إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدربــ (55٫855) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (216 قطعة "34 قطعة صوتية – 88 قطعة ضوئية – 94 قطعة ملصق").

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (51) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (12,208 طن) 35691 عبوة "سجائر - معسل" مختلفة الأنواع.