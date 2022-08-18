الداخلية تضبط مسجلا جنائيا انتحل صفة طبيب لإجراء جراحات بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإنتحال صفة طبيب وإنشاء حساب على موقع "فيس بوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) بانتحال صفة "طبيب بشرى" وإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للإعلان عن قدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (عدد من المستلزمات الطبية المستخدمة فى نشاطه الإجرامى -2 هاتف محمول).. وبمواجهته أقر بقيامه بانتحال صفة طبيب بشرى ، وقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" والترويج لقدرته على إجراء عمليات جراحية مقابل مبالغ مالية فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.