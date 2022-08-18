الداخلية تضبط متهما ينصب على المواطنين عبر الانترنت

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقنية المعلومات المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بالشرقية) بممارسة نشاط إجرامى للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال تدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى يزعم من خلالها قدرته على توفير ماكينات الدفع الإلكترونى "خلافاً للحقيقة" الأمر الذى دفع العديد من الراغبين فى التحصل على تلك الماكينات بالتواصل معه وتحويل مبالغ مالية له ، وبلغت إجمالى الوقائع المرتكبة 5 وقائع.. بإجراء التحريات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد القائم على ذلك النشاط الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق الجهات المعنية، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين وجود دلائل على إرتكابه تلك الوقائع، وبمواجهته إعترف بقيامه بالنصب على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال إنتهاجه الإسلوب الإجرام المشار إليه ف تم إتخاذ الإجراءات القانونية.