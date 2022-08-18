الداخلية تضبط قطع أثرية نادرة نقب عنها لصوص بالأقصر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالأقصر لقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى للبلاد والعمل على مكافحة جرائم الحفر والتنقب عن الآثار .

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الأقصر بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة إسنا) بالحفر بمسكنة بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع مديرية أمن الأقصر وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وتم العثور بمسكنه على (حفر ينتهى بسراديب – شواهد أثرية "كمية من الحجر الرملى وتشوينات من الأتربة ناتجة عن أعمال الحفر) كما تم ضبط عدد (2 إناء من الفخار ترجع لأحد العصور التاريخية – قطعة من الحجر الرملى – الأدوات المستخدمة فى الحفر).

وبمواجهة المتهم اعترف بالحفر خلسة بمسكنه، بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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