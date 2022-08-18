الداخلية تضبط سيدة تقود عصابة للنصب بالتطبيقات الإلكترونية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدى لجرائم تقنية المعلومات المستحدثة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقنية المعلومات والمرتكبة من خلال شبكة الإنترنت.

تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من (3 أشخاص، مقيمين ببورسعيد) بتضررهم من (إحدى السيدات) لقيامها وآخرين بالنصب عليهم من خلال الترويج لتطبيقين احتياليين عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإستقطاب وجذب العديد من المواطنين للإشتراك فيهما وإيهامهم بإمكانية إستثمار مُدخراتهم بهما لتحقيق أرباح مالية من خلال القيام ببعض المهمام المتمثلة فى الترويج لبعض المنتجات المعروضة على بعض مواقع التواصل الإجتماعى مما دفع المجنى عليهم للإشتراك ودفع مبالغ مالية متفاوتة بغرض تحقيق منفعة مادية إلا أنهم فوجئوا عقب الإشتراك بغلق التطبيقين المُشار إليهما وتعرضهم لواقعة نصب إلكترونى.

بإجراء التحريات بإستخدام التقنيات الحديثة تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من تحديد مرتكبى الواقعة (سيدتان وأحد الأشخاص - مقيمين بنطاق محافظات "القاهرة - الإسكندرية - السويس").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وعُثر بحوزتهم على (هواتف محمولة) وبفحصها فنياً تبين وجود دلائل على ارتكابهم الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بما أسفرت عنه التحريات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.