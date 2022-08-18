الداخلية تضبط أدمن صفحة تنصب على المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (صاحب ومدير إحدى شركات المقاولات- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة) بإنتحال صفة (مزعومة) وإدعائه للمواطنين إرتباطه بعلاقات وطيدة بالعديد من المسئولين - على خلاف الحقيقة - وإنشائه صفحة إلكترونية إحتيالية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحمل مسمى لكيان وهمى ينشر من خلالها صور ومقاطع فيديو لتدعيم إدعائه، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم قدرته على إنهاء مصالحهم لدى مختلف الجهات الحكومية ، بهدف تحقيق مكاسب مادية.

عقب تقنين الإجراءات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته (كارنيه مصطنع بأسلوب "الإسكانر " يفيد "الصفة المزعومة" منسوب صدوره إلى كيان وهمى – مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول).. وبفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الرسائل تفيد نشاطه الإجرامى المشار إليه وكذا إنشائه وإدارته الصفحة الإلكترونية المشار إليها بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.