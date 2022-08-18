وقال المكتب الإعلامي للداخلية الروسية عن كولوكولتسيف قوله، بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إن البلدان الغربية تتغاضى بشكل مباشر عن التطرف ولا سيما النازية الجديدة من خلال إمداد المتطرفين اليمينيين الأوكرانيين بالأسلحة".

وانتقد وزير الداخلية الروسي استخدام الإرهابيين والمتطرفين وكذلك ازدواجية المعايير لأغراض سياسية ووصفها بأنها "غير مقبولة".

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون قد قدمت بالفعل مساهمة بناءة في التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأضاف وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف أنه في إطار منظمة شانجهاي للتعاون يتم تطوير مناهج متوازنة لمعالجة القضايا المناهضة للتطرف مع إيلاء الاعتبار الواجب للتجارب والتشريعات الوطنية للدول الأعضاء.