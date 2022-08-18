وأفادت وسائل الإعلام التونسية بأنه تمت السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت بولايات جندوبة وباجة ونابل، مشيرة إلى أن هطول الأمطار ساهم بشكل كبير في إخماد الحرائق بولاية إريانة.

وكشف مسؤول بوزارة الزراعة التونسية عن أن 90 % من الحرائق تسببت فيها ممارسات بشرية ناتجة عن الإهمال أو أعمال إجرامية.