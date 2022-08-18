تمكنت الإدارة العامة للغابات بتونس، بالتعاون مع الحماية المدنية والجيش الوطنى التونسى، من السيطرة على جميع حرائق الغابات، التى شهدتها العديد من الولايات التونسية والتي بلغ عددها 15 حريقًا.
وأفادت وسائل الإعلام التونسية بأنه تمت السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت بولايات جندوبة وباجة ونابل، مشيرة إلى أن هطول الأمطار ساهم بشكل كبير في إخماد الحرائق بولاية إريانة.
وكشف مسؤول بوزارة الزراعة التونسية عن أن 90 % من الحرائق تسببت فيها ممارسات بشرية ناتجة عن الإهمال أو أعمال إجرامية.
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