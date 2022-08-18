الجيزة تضبط سارق الكلوبات والأباليك الكهربائية بممشى المريوطية السياحى.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط احد الاشخاص أثناء سرقة الكلوبات والاباليك الكهربائية ومهمات الإنارة فى ممشى المريوطية السياحى نطاق حي الطالبية وذلك قبل بيعها لأحد تجار الخردة لتحقيق مكاسب غير مشروعه.

وقامت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد السارق حيث تحرر محضر بالواقعة برقم 15480/ 2022 وتم عرضه علي النيابة العسكرية لسرقه الممتلكات العامة والتي بدورها قامت بحجز السارق لاستكمال الإجراءات القانونية.

وتوجهت محافظة الجيزة بالشكر لموظفي الكاميرات والمتابعه الميدانية والرصد بحي الطالبية الذين تمكنو من رصد الحالة وضبط السارق.

ونوهت محافظة الجيزة بان جميع الشوارع التى يتم تطويرها يتم تزويدها بكاميرات مراقبة وتخصيص نوبتجيات لمراقبة الحاله العامة بالشارع وذلك لضمان الحفاظ علي ما تم انجازه من أعمال تطوير بتلك الشوارع .