الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ القليوبية بتعديل المخطط التفصيلى لقرية ورورة

القليوبية - إبراهيم سالم

نشرت الجريدة الرسمية للدولة، في عددها الصادر بتاريخ اليوم الخميس، قرار محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، رقم 828 لسنة 2022، والخاص بتعديل المخطط التفصيلي لشبكة الطرق لجزء من المخطط التفصيلي لقرية ورورة التابعة للوحدة المحلية بكفر الجزار بمركز بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن القرار أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وعلى كتاب وزير التنمية المحلية رقم 3/801 بتاريخ 24 / 4 / 2022، والمرفق به كتاب هيئة مستشاري مجلس الوزراء رقم (1146) بتاريخ 18 / 4 / 2022، بموافقة الدكتور رئيس مجلس الوزراء على اعتماد تعديل بعض المخططات التفصيلية بنطاق المحافظة، وعلى كتاب إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة بشأن طلب استصدار قرار تنفيذي باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لشبكة الطرق لجزء من المخطط التفصيلي لقرية ورورة، وعلى مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة في الفتوى رقم 907 لسنة 2022.

وتضمنت المادة الأولى بالقرار، أنه يعدل المخطط التفصيلي لشبكة الطرق لجزء من المخطط التفصيلي لقرية ورورة التابعة للوحدة المحلية بكفر الجزار - مركز بنها، والخاص بالمواطن أرشـد محمد سلامة طبقا للخريطة المساحية المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، كما يعدل المخطط التفصيلي لشبكة الطرق لجزء من المخطط التفصيلي لقرية ورورة والخاص بالمواطن/ عبد الله سالم، وذلك باستحداث شارع عرض 6م طبقا للملكيات الواقعة عليه وتوقيع شارع قائم على الطبيعة بعرض 6م بالمنطقة شمال شارع المزلقان بجوار مسجد البر طبقا للخريطة المساحية المعتمدة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها.

فيما تضمنت المادة الثانية بالقرار، أنه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها مراعـاة تطبيـق أحكـام قـانون البنـاء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون رقم 222 لسنة 19550بشأن فرض مقابل تحسين

أما المادة الثالثة، فتضمنت أنه على إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة اتخاذ اللازم حيال نـشر هـذا القرار بالوقائع المصرية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنهاؤ والمادة الرابعة ينفذ هذا القرار فور صدوره.

