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الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بتجنيس 22 مواطنا بجنسيات أجنبية

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:04 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بتجنيس 22 مواطنا بجنسيات أجنبية الداخلية - ارشيفية
كتب – أحمد عبد الهادى

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نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1533 لسنة 2022 والمتضمن الإذن لـ 22 مواطن بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
 
وجاء القرار، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
 
وتضمن قرار وزير الداخلية الإذن لكل من الاثنين والعشرين مواطناً المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
 

 


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