الجامعة الألمانية الدولية تكرم أوائل الثانوية العامة بمنح دراسية كاملة

كتب محمد صبحى

نظمت الجامعة الألمانية الدولية Giu بالعاصمة الإدارية الجديدة، احتفالية لتكريم أوائل الثانوية العامة في حضور أولياء أمورهم، حيث تم تسليمهم الشهادة الخاصة بالمنحة الدراسية الكاملة المخصصة لهم للعام الأكاديمي 2022-2023.

جاء ذلك بحضور يوليوس جورج لوي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، ورئيس الجامعة الدكتور سليم عبد الناصر.

وقال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعات الألمانية في مصر، إن الجامعات الألمانية في مصر سواء الجامعة الألمانية الدولية في العاصمة والجامعة الألمانية في القاهرة تعمل معا من أجل التكامل وليس من أجل التنافس، مؤكدا أن التخصصات التي توجد في الجامعة الدولية والتي أنشئت مؤخرا في العاصمة جاءت من أجل التماشي مع سوق العمل ولبناء مستقبل الدولة المصرية .

أشار أشرف منصور، خلال كلمته في احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة، إلى أن التعليم الألماني يعد من أفضل أنواع التعليم التي تقدم في العالم، مؤكدا أن هناك تعاون كبير بين ألمانيا ومصر في مجال التعليم العالي، متابعا: هناك ثقة كبير من ألمانيا في مصر لمساعدته في تطوير التعليم العالي .

أكد الدكتور أشرف منصور، أن 45 % من الشهادات الممنوحة من التعليم العالي الألماني خارج حدود ألمانيا تعطي لمصر من خلال الجامعات الألمانية في القاهرة و العاصمة الإدارية، مشيرًا إلي الشهادات الألمانية التي تمنح في العالم اجمع تعد من اقوي شهادات التعليم العالي.

أضاف منصور، أن هناك مستقبل كبير وباهر ينتظر خريجين الجامعة الألمانية، مؤكدا أن هناك 5 الالف من خريجين الجامعات الألمانية يعملون حول العالم.

وأوضح، أن البرامج العلمية الموجودة في الجامعات تجمع بين الدراسة وسوق العمل، حيث يستطيع الطالب أثناء تواجده في الجامعة الجمع بين الدراسة في القاعات والعمل من خلال المعامل، وأن التخصصات العلمية الموجودة في الجامعات الألمانية مهمة لمصر وللسوق العالمي.

أوضح منصور، أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الالمانية، على أعلى مستوى، مؤكدا أن هناك علماء بالجامعة قد تؤدي ابحاثه لترشيحه لجائزة نوبل، منهم الدكتور محمد البرلسي، متابعا: في الصيدلة هناك عالم في الجامعة الثامن علي مستوي العالم في مجال الصناعات الدولية، ولدينا أكثر من ٥ آلاف خريج يعملون في دول العالم.

وأكد الدكتور أشرف منصور، أن الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية تقدم برامجها الأكاديمية بمنظور بحثي وتطبيقي متفرد وفقاً للعلامات المستقبلية في أسواق العمل المحلية والعالمية، وتعد مؤسسة علمية تقنية ثقافية، تطبق معايير جودة التعليم العالمية فى برامجها الدراسية.

وأشار إلى أن الجامعة الألمانية الدولية تهدف لإحداث طفرة غير مسبوقة في مؤسسات التعليم العالي المصرية من خلال مناهج وأدوات المانية متميزة تتواكب مع اهداف الخطة الوطنية للتنمية المستدامة تحقيقاً لرؤية مصر 2030 وتلبية احتياجات سوق العمل من خلال البرامج المستحدثة والمتطورة المتعددة بكلياتها وهي الهندسة "هندسة السيارات - الطاقة – التصنيع- الميكانيكا - الروبوتات" كلية المعلوماتية وعلوم الحاسوب (علوم الحاسب التطبيقية - علوم قواعد البيانات - هندسة البرمجيات) وكلية إدارة الأعمال "التمويل والعلوم المصرفية - المؤسسات الصغيرة والمتوسطة - الإدارة الدولية - السياحة والفندقة - إدارة المشروعات وأعمال البناء - إدارة الموانئ والمطارات – اللوجستيات - إدارة العقارات - التسويق الرقمي"، كلية التصميم "تصميم الأزياء - المجوهرات - التصميم الصناعي" ، كلية الهندسة المعمارية (التصميم المعماري، العمارة الداخلية).

وأكد، أن الجامعة الألمانية الدولية بها تخصصات مهمة لبناء مصر مثل الهندسة الصيدلية، وأن مصر تستحق ان نعمل من اجلها، قائلًا:“ نحن نعمل من منظور المسئولية الوطنية ونضع جميع قدراتنا لخدمة و بناء الجمهورية الجديدة.“