اليوم السابع
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أكرم القصاص
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"التعليم" تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعا.. إنفوجراف

الخميس، 18 أغسطس 2022 08:07 م
"التعليم" تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعا.. إنفوجراف تأجيل الدراسة أسبوعا

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قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تأجيل بدء العام الدراسي الجديد 2022,2023، أسبوعا على أن يبدأ 1 أكتوبر بدلا من 24 سبتمبر 2022 لطلاب المدارس الحكومية الرسمية والخاصة للغات.
 
التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعا
التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعا
 
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه حرصًا من وزارة التربية والتعليم على توحيد مواعيد بدء العام الدراسي 2022/2023 بين جميع نوعيات المدارس ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الأزهري، قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسي 2022/2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.
 
 
كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022 أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).

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