التصريح بدفن جثة عامل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع فى طما بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 54 سنة مصرعه بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج عقب سقوطه بترعة أثناء سيره على معدية خشب لعبور ترعة الإغانة الفرعية للجانب الآخر لتوجهه لسوق الماشية بطما، وتم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى المركزى وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بغرق عامل بإحدى الترع دائرة المركز، وتم نقل جثة للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير مباحث سوهاج وقادها العقيد أيمن عثمان وكيل فرع بحث الشمال والرائد أحمد تعيلب رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بتقدم سيد ح ع ع 55 سنة عامل ويقيم دائرة المركز جاء فيه أنه أثناء سير شقيقه جمال ح ع ع 54 سنة عامل ويقيم بذات الناحية علي معديه خشب لعبور ترعة الأغانة الفرعية للجانب الآخر لتوجهه لسوق الماشية بطما إنزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته، وأضاف بأنه يعاني من ضعف البصر وأبكم ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالي ونقلها لمشرحة مستشفي طما المركزي.



وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.