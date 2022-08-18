التحفظ على 29 طن لحوم مجمدة فاسدة قبل بيعها فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ علي 29.875 طن "لحوم مجمدة مصنعات لحوم بدون مستندات "مجهولة المصدر" داخل ثلاجة بدون ترخيص قبل طرحها في الأسواق، مما تشكل خطراً علي صحة المواطنين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة لحوم مجمدة غير صالحة.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتجميد وتصنيع اللحوم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بحيازة كمية من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي مما تشكل خطراً على صحة المواطنين.

تم مداهمة الثلاجة والقي القبض علي المدير المسؤول وبتفتيشها عثر ضبط 29.875 طن "لحوم مجمدة ومصنعات لحوم" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والشكل، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.