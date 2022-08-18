التحفظ على "جبن وقشطة" مجهولة المصدر داخل مصنع فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ علي كميات من الجبن وقشطة غير صالح للاستهلاك الأدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوب بفواتير أومستندات تدل على الحيازة داخل ثلاجة أحد المصانع قبل ترويجها بالأسواق، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، معلومات سرية عن قيام المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الجبن والقشطة لحيازته كميات كبيرة من المنتجات غير صالح للاستخدام الآدمي لوجود تغيرات في الخواص الطبيعية، قبل ترويجه بالأسواق، وتم مداهمة المصنع والقي القبض علي المدير المسؤول، وبتفتيشه عثر علي جبن مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على الحيازة، و40 عبوة بلاستيك زنة العبوة 15 كجم بإجمالى 600 كجم قشطة خام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.