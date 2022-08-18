الأقصر تعلن عن مزايدة لبيع ناتج ثمار نخيل البلح لعام 2022

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت إدارة العقود والمشتريات بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية فى محافظة الأقصر، عن إعلان عن مزايدة علنية لطرح بيع ناتج ثمار نخيل البلح للعام 2022 بالأمر المباشر، حيث تم تحديد جلسة المزايدة يوم الأحد الموافق 21 أغسطس 2022 الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر الثقافة الأقصر.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تسحب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة العقود والمشتريات، ويبلغ تأمين دخول المزاد 600 جنيه تزاد لـ30% من إجمالي قيمة الترسية فور الرسو، ويسدد باقى ثمن الصفقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة، وعلى راغبى دخول المزاد سحب كراسة الشروط والمواصفات والحضور في الموعد المحدد للجلسة ومعه صورة ضوئية من المستندات الآتية سارية المفعول" بطاقة الرقم القومى - البطاقة الضريبية- مستخرج حديث من السجل التجاري- أى أوراق أخرى مذكورة بكراسة الشروط والمواصفات"، والقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملا لهذا الإعلان.

كما أعلنت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمحافظة الأقصر، وإدارة العقود والمشتريات عن مزايدة علنية عامة، وطرح عملية حق إستغلال كافتيريا البيت النوبي بمركز ومدينة الطود لمدة خمس عشر سنة، حيث تحدد جلسة المزايدة يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2022م الساعة الثانية عشر ظهراً، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بشارع كورنيش النيل بالأقصر.

وقالت محافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه من المقرر أن تسحب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ 299 جنيه، من إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، وتأمين دخول المزاد مبلغ 10000 ج يزاد لـ10% من إجمالي قيمة الاستغلال الكلي عن الثلاث سنوات الأولى من التعاقد عند الترسية، وتدفع كامل قيمة التأمين بالجلسة فور الرسو، وعلى راغبي الدخول في المزاد شراء كراسة الشروط والحضور في الموعد المحدد للجلسة ومعه صورة ضوئية من المستندات الآتية سارية المفعول "بطاقة الرقم القومى - البطاقة الضريبية- السجل التجاري- أى أوراق أخرى مذكورة بكراسة الشروط والمواصفات"، وذلك بالقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية مكملا لهذا الإعلان.