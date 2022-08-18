اليوم السابع
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الأزهر يعزي الجزائر فى ضحايا حرائق الغابات

الخميس، 18 أغسطس 2022 08:55 م
الأزهر يعزي الجزائر فى ضحايا حرائق الغابات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة الجزائر؛ قيادة وشعبًا، في ضحايا حرائق الغابات، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين، وإصابة آخرين.
 
وأعرب الإمام الأكبر عن تضامن الأزهر الشريف مع الشعب الجزائري في مصابه الجلل، كما يتقدم فضيلته بخالص العزاء إلى أُسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يصرف عن شعب الجزائر الشقيق شر هذه الحرائق وأضرارها، وأن يحفظ العالم أجمع من تلك الكوارث.

الجزائر

حرائق الغابات

شيخ الازهر

الازهر الشريف



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