اقسام كلية علوم .. اعرف تفاصيل 11 قسما بعلوم القاهرة

كتب محمد صبحى

تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات أكد الدكتور أحمد عبدة الشريف وكيل كلية العلوم ب جامعة القاهرة ، إن الكلية تقبل شعبة علمى علوم وعلمى رياضة وتضم 11 قسم الكيمياء والفيزياء الجيوفيزياء والجيولوجيا والحشرات حيوان نبات رياضيات فلك ولأرصاد جوية البايتكنولوجى.

وانطلقت اليوم الخميس المرحلة الثانية للتنسيق بنفس ضوابط تنسيق المرحلة الأولى، وتستمر حتى يوم الإثنين 22 أغسطس، وتستقبل 269 ألفا و2 طالب، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بنسبة مئوية 60%، وللشعبة الأدبية 238 درجة 58.5%.