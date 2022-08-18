اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 01:12 م
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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 تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة  بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

‏‏وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم ، وجاءت كالتالى:

 

- الطماطم بسعر 7.5 جنيه للكيلو جرام.

 

- البطاطس بسعر 7 جنيهات

 

- البصل الأبيض 2.75 جنيه.

 

- البصل الأحمر بـ2.75 جنيه.

 

- الكوسة بـ 9.5 جنيه.

 

‏- الجزر بـ 8:5 جنيه.

 

- الخيار بـ 9.5 جنيه.

 

- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

 

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

 

 ‏- الباذنجان الأبيض بـ 6,5 جنيه.

 

- الباذنجان العروس بـ6.5 جنيه.

 

- الفلفل البلدى بـ5 جنيهات.

 

- الفلفل الألوان بـ16 جنيها.

 

- الليمون بـ 10جنيهات.

 

- فاصوليا بـ15 جنيها.

 

‏- بلح بارحى بـ 34 جنيها.

 

- بامية بـ26 جنيها.

 

 ‏- كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.

 

- تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

- عنب أحمر بـ12.5 جنيه.

 


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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