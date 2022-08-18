استحداث وحدة لعناية حالات الحمل الحرجة بمستشفيات جامعة بنى سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن توسعات جديدة بالمستشفيات الجامعية شملت تطوير الموقع العام، واستحداث وحدة لعناية حالات الحمل الحرجة، وإنشاء جناح اقتصادي، وجناح مناظير الجهاز الهضمي، وإنشاء مبني منفصل للعيادات الخارجية.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف فى بيان له ، انه تم الانتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى العيادات الخارجية الجديد وذلك وفقاً لإحداث النظم المتبعة في إنشاء العيادات، وهو مبنى منفصل تماماً عن المبنى الرئيسي للمستشفى وذلك بتكلفة قدرها 7 مليون جنيه ، ويتكون المبنى الجديد من ثلاثة طوابق، ويضم عدد 30 عيادة تشمل جميع التخصصات بالمستشفى ويستوعب جميع مرضى الخدمات الطبية الخاصة مثل قياس السمع والتخاطب واختبارات الذكاء والأشعة العادية، على أن يتم الاستفادة من المبنى القديم للعيادات من خلال إلحاقه بمستشفى الطوارئ لتصبح طابقين بالإضافة إلى عمليات الطوارئ وغرف الاستقبال.

من جانبه ،أشار الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، إلى استحداث وحدة لعناية ورعاية حالات الحمل الحرجة لخدمة تلك الحالات بقسم النساء والتوليد وذلك نظراً لزيادة عدد حالات الولادة التي تقوم بها المستشفى والتي يوجد بها بعض الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة، لافتاً إلى أن الوحدة تضم 5 أسرة رعاية مجهزة على أحدث مستوى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من وحدة المناظير الجديدة لتضم عدد 2 غرفة مناظير تسع 4 أجهزة مناظير وحجرة إفاقة وحجرة تعقيم.