اليوم السابع
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استحداث وحدة لعناية حالات الحمل الحرجة بمستشفيات جامعة بنى سويف

الخميس، 18 أغسطس 2022 10:20 ص
استحداث وحدة لعناية حالات الحمل الحرجة بمستشفيات جامعة بنى سويف مستشفيات جامعة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن توسعات جديدة بالمستشفيات الجامعية شملت تطوير الموقع العام، واستحداث وحدة لعناية حالات الحمل الحرجة، وإنشاء جناح اقتصادي، وجناح مناظير الجهاز الهضمي، وإنشاء مبني منفصل للعيادات الخارجية.
 
وأوضح رئيس جامعة بنى سويف فى بيان له ، انه تم الانتهاء من التجهيزات النهائية لمبنى العيادات الخارجية الجديد وذلك وفقاً لإحداث النظم المتبعة في إنشاء العيادات، وهو مبنى منفصل تماماً عن المبنى الرئيسي للمستشفى وذلك بتكلفة قدرها 7 مليون جنيه ، ويتكون المبنى الجديد من ثلاثة طوابق، ويضم عدد 30 عيادة تشمل جميع التخصصات بالمستشفى ويستوعب جميع مرضى الخدمات الطبية الخاصة مثل قياس السمع والتخاطب واختبارات الذكاء والأشعة العادية، على أن يتم الاستفادة من المبنى القديم للعيادات من خلال إلحاقه بمستشفى الطوارئ لتصبح طابقين بالإضافة إلى عمليات الطوارئ وغرف الاستقبال.
 
من جانبه ،أشار الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب، إلى استحداث وحدة لعناية ورعاية حالات الحمل الحرجة لخدمة تلك الحالات بقسم النساء والتوليد وذلك نظراً لزيادة عدد حالات الولادة التي تقوم بها المستشفى والتي يوجد بها بعض الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة، لافتاً إلى أن الوحدة تضم 5 أسرة رعاية مجهزة على أحدث مستوى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من وحدة المناظير الجديدة لتضم عدد 2 غرفة مناظير تسع 4 أجهزة مناظير وحجرة إفاقة وحجرة تعقيم.
 
وأشار الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى تطوير الموقع العام للمستشفيات وكلية الطب يشمل تطوير البنية التحتية وأعمال تغذية المياه والصرف الصحي والحماية المدنية، وإمداد كافة المباني بكابلات الفايبر فائق السرعة، فضلاً عن أعمال الرصف والإنترلوك، كما أنه تم الانتهاء من تجهيز وحدة العلاج الاقتصادي بالمستشفى لتشتمل على عدد 14 سرير مجهزة على أعلى مستوى من الناحية الطبية، بالإضافة إلى غرف الأطباء والتمريض.

 


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