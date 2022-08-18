ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.36% بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.731 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 10094 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 1874 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 12474 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4081 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 2159 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 3093 نقطة.