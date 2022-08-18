وذكر بيان للمركز الأمريكى اليوم الخميس، أن حالات الإصابة بلغت 2.675 حالة في ولاية نيويورك الأمريكية وحدها، ويليها ولاية كاليفورنيا التى سجلت 356ر2 حالة وتلتها ولاية فلوريدا بعدد 1.346 حالة وجورجيا بعدد 1.033 حالة.

وينتشر جدري القرود عادة من إنسان إلى آخر من خلال الاتصال المباشر بالطفح الجلدي المُعدي أو سوائل الجسم، كما يمكن أيضًا أن ينتقل من إفرازات الجهاز التنفسي أثناء الاتصال المطول وجهًا لوجه، أو أثناء الاتصال الجسدي.

