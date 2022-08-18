اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 01:01 م
أكرم القصاص
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ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية عن مخزونات الخام

الخميس، 18 أغسطس 2022 11:53 ص
ارتفاع أسعار النفط بعد بيانات أمريكية عن مخزونات الخام نفط ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

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ارتفعت أسعار النفط بنحو طفيف، فى تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة

ووفقا لـ"روسيا اليوم" بحلول الساعة 08:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" العالمي بنسبة 0.13% إلى 93.77 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكى "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.1% إلى 88.20 دولار للبرميل، وفقا للتداولات.

وأمس أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة تراجع مخزونات الخام بمقدار 7.06 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

كذلك أشارت البيانات إلى ارتفاع صادرات الولايات المتحدة من الذهب الأسود إلى 5 ملايين برميل يوميا.

 


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