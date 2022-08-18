إنهاء إجراءات تشييع جثمان الطفل ضحية انهيار جدار دار مناسبات مهجورة ببنها

القليوبية - إبراهيم سالم

سادت حالة من الحزن بين أهالي قرية كفر الجزار بمركز بنها بمحافظة القليوبية، حزنا على وفاة الطفل أحمد تامر، 12 عاما، والذي لقي مصرعه إثر انهيار سور دار مناسبات مهجورة منذ فترة كبيرة معروف بـ"المضيفة"، وإصابة 2 أخرين، حيث أنهي الأهالى إجراءات تشييع الجثمان التي ستتم بعد قليل مع صلاة الظهر اليوم الخميس، من مسجد الأشراف بكفر الجزار.

وعبر الأهالي عن حزنهم الشديد على رحيل الطفل بهذا الشكل المأساوي، مؤكدين أن الطفل طلب من والده الخروج لشراء ساندوتشات لكنه عاد جثة هامدة، موضحين أنه كان يتمتع بحسن الخلق والتفوق الدراسي والرياضي، إذ كان بطلا في رياضة السباحة وحصل على بطولات بها.

وتابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حادث انهيار سور بقطعة أرض علي ارتفاع 3 أمتار وطول 5 أمتار بشارع البحيرة بجوار مسجد التقوى بكفر الجزار بمدينة بنها، والذي نتج عنه وفاة طفل يبلغ من العمر 12 عاما، وإصابة 2 من المواطنين تصادف مرورهم بالطريق، وقد تلقت السيدة والتي تبلغ من العمر 40 عاما العلاج وخرجت من مستشفى بنها التعليمي، في حين تم نقل المصاب الآخر والذي يبلغ من العمر 19 عاما إلي مستشفى بنها الجامعي، حيث مازال يتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتوجه "الهجان"، إلي مستشفى بنها الجامعي واطمأن علي حالة المصاب وتلقيه العلاج ووجه بتوفير كافة الرعاية الطبية له، كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف تعويض عاجل لأسرة الطفل المتوفي والمصابين.

ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، والعميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد أيمن عادل مأمور مركز شرطة بنها، والدكتور يوسف عرابي مدير الطوارئ بمديرية الصحة.

وكانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغ في حوالي الساعة 1.30 صباحا بانهيار سور قديم لقطعة أرض فضاء علي ارتفاع 3 أمتار وطول 5 أمتار بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها، أسفرت عن مصرع طفل يبلغ من العمر 12 عاما وإصابة 2 من المواطنين، وقد انتقلت علي الفور قوات الحمايه المدنية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية وتم فرض كردون حول موقع السور.



الطفل المتوفي



ضحية انهيار جدار دار مناسبات مهجورة ببنها