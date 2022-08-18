اليوم السابع
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بتكلفة 26 مليون جنيه..

إنشاء أول محطة لتوليد وإنتاج الأكسجين بمستشفى بنى سويف الجامعى

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:22 ص
إنشاء أول محطة لتوليد وإنتاج الأكسجين بمستشفى بنى سويف الجامعى عاطف مرسى عميد كلية الطب يتفقد محطة الأوكسجين
بنى سويف - هانى فتحى

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الانتهاء من تجهيز محطة توليد الأكسجين الطبي بتكلفة إجمالية بلغت 26 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير المستشفيات الجامعية لتقديم أعلى مستوي من الخدمة الطبية لأبناء المحافظة بصفة خاصة، ومحافظات الصعيد بصفة عامة.

 
وأوضح الدكتور منصور حسن فى بيان له أن المحطة تعمل على إنتاج وتوفير الأكسجين الطبي لسد احتياجات كافة المستشفيات والوحدات التابعة للجامعة مع ضمان استمراريته على مدار اليوم حيث أنها تعتمد على الهواء الجوي المحيط وليس مصدر خارجي، لافتاً أن المحطة توفر أعلى معدلات الأمان ومن خلال تجنب مخاطر التخزين وأخطاء العامل البشري، فضلاً عن أنها تساعد بشكل مباشر في تجنب الخطورة الشديدة المتمثلة في الاعتماد على مصدر توريد خارج .سيطرة المستشفى المباشر.
 
من جانبه، أشار الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب البشري، أن المحطة تنتج ما يزيد عن 120 متر مكعب في الساعة الواحدة، وتساعد في الترشيد، حيث أن تكلفة توريد غاز الأكسجين في زيادة مستمرة خاصة في أوقات الأزمات، لافتاً أن المحطة لها مبنى مستقل على مساحة 80 م ومكون من ثلاثة طوابق.
 
 
وأشار الدكتور محمد شعبان أبو العلا، المدير التنفيذي للمستشفيات، إلى أن المحطة تعد الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الجامعية بكافة جامعات الجمهورية، وتستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي حيث أن الإنتاج الفعلي يغطي الكمية المستهلكة، وتوفير ما يزيد عن 5 ملايين جنيه من النفقات في العام الواحد بما يساعد في ترشيد الإنفاق.

 

 
 
 
 

 


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