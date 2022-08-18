إنشاء أول محطة لتوليد وإنتاج الأكسجين بمستشفى بنى سويف الجامعى

وأوضح الدكتور منصور حسن فى بيان له أن المحطة تعمل على إنتاج وتوفير الأكسجين الطبي لسد احتياجات كافة المستشفيات والوحدات التابعة للجامعة مع ضمان استمراريته على مدار اليوم حيث أنها تعتمد على الهواء الجوي المحيط وليس مصدر خارجي، لافتاً أن المحطة توفر أعلى معدلات الأمان ومن خلال تجنب مخاطر التخزين وأخطاء العامل البشري، فضلاً عن أنها تساعد بشكل مباشر في تجنب الخطورة الشديدة المتمثلة في الاعتماد على مصدر توريد خارج .سيطرة المستشفى المباشر.

من جانبه، أشار الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب البشري، أن المحطة تنتج ما يزيد عن 120 متر مكعب في الساعة الواحدة، وتساعد في الترشيد، حيث أن تكلفة توريد غاز الأكسجين في زيادة مستمرة خاصة في أوقات الأزمات، لافتاً أن المحطة لها مبنى مستقل على مساحة 80 م ومكون من ثلاثة طوابق.