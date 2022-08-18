إقبال من طلاب الثانوية العامة للتسجيل بمعامل التنسيق بجامعة أسوان

أسوان - صلاح المسن

شهدت معامل جامعة أسوان، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الإلكتروني، لطلاب الثانوية العامة.

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات صحفية، أنه يوجد إقبال من طلاب المرحلة الثانية الحاصلين على الثانوية العامة علي مقرات التنسيق الإلكتروني بالجامعة، والتي يبلغ عددها (3) مقرات بمركز المعلومات بالحرم الجامعي بصحاري ومعامل كلية الهندسة في أبو الريش ومعمل بكلية التربية أمام مستشفي الحميات، وذلك لتسجيل رغبات القبول بالجامعات للعام الجامعي 2022 / 2023، والتي بدأت اليوم الخميس الموافق 18 أغسطس وتستمر حتى يوم الاثنين القادم الموافق 22 أغسطس الجاري، بحد أدنى للشعبة العلمية 246 درجة بنسبة 60%، وحد أدني للشعبة الأدبية 238 درجة بنسبة 58.5%.

وقام الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بمتابعة سير أعمال التنسيق الإلكتروني لطلاب المرحلة الثانية، مؤكداً أن جميع المعامل المخصصة لأعمال التنسيق تم تجهيزها على أكمل وجه، وتم تخصيص أجهزة حاسب آلي حديثة ومزودة بالإنترنت فائق السرعة لإنهاء إجراءات التنسيق فى أسرع وقت وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، مضيفاً أن المعامل يبدأ العمل بها اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً في سهولة ويسر مع توفير مدخل البرامج الإلكترونية من العاملين بمركز المعلومات بالجامعة.