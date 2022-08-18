إعلان نتيجة السنة النهائية بكلية التربية الرياضية جامعة قناة السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن النسبة العامة للنجاح ببكالوريوس التربية الرياضية بلغت 62.55 ٪ حيث أدى الامتحانات 315 طالب وطالبة نجح منهم 195.

وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم التهنئة للخريجين متمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية مشيداً بطلاب كلية التربية الرياضية وتميزهم الواضح فى الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة وبالبطولات القمية المحلية والإقليمية والدولية التى يشاركون بها .

أوضح الدكتور ماجد العزازي عميد كلية التربية الرياضية أسماء الطلاب العشرة الأوائل والتى جاءت بالترتيب كالتالي الطالبة شروق محسن محمد بالمركز الأول، الطالبة إسراء صلاح عيد عباس بالمركز الثانى، منار السيد حسين بالمركز الثالث بينما حصلت إسراء جمال مصطفى على المركز الرابع فيما جاءت الطالبة تقى جمال درويش فى المركز الخامس ، يليها الطالب محمد مصطفى على فى المركز السادس ثم الطالبة دينا أحمد السيد فى المركز السابع، والطالبة نورهان أحمد عبد السلام فى المركز الثامن والطالبة أسماء السيد السعيد فى المركز التاسع واخيراً جاء الطالب عبد الله أحمد عبد القوى فى المركز العاشر.