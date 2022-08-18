اليوم السابع
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إعدام طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأبو كبير فى الشرقية

الخميس، 18 أغسطس 2022 08:02 م
إعدام طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأبو كبير فى الشرقية ضبط وإعدام الأغذية الفاسدة
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الدكتور يسرى الشبراوى، مدير عام الإدارة الصحية بأبو كبير بمحافظة الشرقية، إن مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بأبو كبير شن حملة اليوم على الأسواق والمنشآت الغذائية طبقا لتعليمات الدكتور خالد فوزى وكيل مديرية الصحة بالشرقية ومدير عام الطب الوقائى بتكثيف نشاط أعمال الرقابة على الأغذية.

وذلك فى إطار خطة مديرية الصحية بالمرور المكثف على الأسواق والمنشآت الغذائية والضرب بيد من حديد على المخالفين والمحافظة على وصول غذاء آمن وصحى لكل مواطن.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط وإعدام ما يقارب من طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالأسواق والمحلات، نتيجة لتغير فى خواصها الطبيعية، كما تم سحب بعض العينات لإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

 

أثناء الحملة
أثناء الحملة

 

القائمين بالحملة
القائمين بالحملة

 

ضبط المخالفات
ضبط المخالفات

 

غير صالح للاستخدام الادمى
غير صالح للاستخدام الادمى

 


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