إعادة الحركة المرورية على الطريق الدائرى بعد رفع آثار حادث تصادم سيارتين

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل أعلى الطريق الدائرى اتجاه السلام بعد دخلة طريق شبرا بنها الحر بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصابين للمستشفي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وقررت النيابة ندب الأدلة الجنائية لفحص الحادث، وبيان سبب الحادث، والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم حول الحادث، وطلب تحريات المباحث، وصرحت بدفن جثة ضحية الحادث من أبناء محافظة القليوبية، فيما مكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق الدائرى، عقب رفع آثار الحادث.





وتلقت أجهزة المرور بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى فى اتجاه السلام، بعد الطريق الحر بنطاق محافظة القليوبية، وهرعت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتم رفع آثار الحادث، وصرحت النيابة بدفن ضحية الحادث الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.





وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفي، وتم التصريح بدفن الجثة، وندب المهندس الفنى لمعاينة الحادث وبيان الأسباب والملابسات.

