إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية - صبرى غانم

أصيب 7 أشخاص بينهم طفلان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة تصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس أمام كوبرى سيناء بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

وكان اللواء محمود عاشور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد تبصادم سيارتين على طريق الإسماعيلية السويس امام كوبرى سيناء بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص بينهم طفلان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

وتم نقل المصابين إلى المجمع الطبى بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية وتحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المعنية لتتولى التحقيق.