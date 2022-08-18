إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

شهد مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، مشاجرة استخدم فيها العصى والشوم بين عائلتين بسبب خلافات عائلية، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقل المصابين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة تطورت إلى معركة بالأسلحة البيضاء والطوب والحجارة، بين أفراد من قريتين بمركز أبوقرقاص بسبب خلافات عائلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع المشاجرة وبين إصابة 6 أشخاص من الجانبين وهم شعبان. م. ا 35 سنة، وشقيقته صباح 42 سنة، ومحمد. ا. م 26 سنة، طرف أول، ومصطفي. م. ش 17 سنة، وياسمين. ب. ك 41 سنة، وشقيقها أحمد 51 سنة، طرف ثانى مصابون جميعا بجروح قطعية بالرأس تم نقل المصابين إلى مستشفي الفكرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.