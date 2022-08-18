إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات المصاهرة بمركز دار السلام بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمحافظة سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بدائرة المركز، بسبب خلافات المصاهرة، مما نتج عنه إصابة 5 أشخاص من طرفى المشاجرة، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة.



كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان المشاجرة والفصل بين الطرفين.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود مشاجرة ومصابين دائرة المركز وتبين أنها بين كل من طرف أول "يسري م س ا" 48 سنة صاحب محل بقالة مصاباً بجرح قطعي بالجبهة، ونجله جمال ي م س 14 سنة طالب مصاباً بجرح طعني بالصدر من الناحية اليمني، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.



وبين طرف ثان "ماجد ب س" 34 سنة عامل مصاباً برش خرطوش بالفخذ الأيمن، و"أرزاق م ع" 27 سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش بالوجه، و"سمارة ح م ا" 39 سنة ربة منزل مصابة برش خرطوش بالبطن والذراع الأيسر، وتم نقلهم لمستشفي دار السلام المركزي.



الطرفان أبناء عمومة ويقيمون بذات الناحية، وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب، واتهم الطرف الثاني الأول من الطرف الأول بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، مما نتج عنه إصابتهم، واتهم الطرف الأول، الأول من الطرف الثاني بإحداث ما بهما من إصابات، بسبب خلافات المصاهرة، فتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.