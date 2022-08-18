إصابة 10 أشخاص فى حادث سيارتين بالطريق الإقليمى بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 10 أشخاص بسحجات وإصابات متفرقة، مساء اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ربع نقل بأخرى ملاكى على الطريق الاقليمى بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقى بلاغ بوقوع حادث بالطريق الإقليمى اتجاه كارتة بلبيس، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بسحجات وإصابات متفرقة.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين من التحريات انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، مع أخرى ملاكى، بسبب السرعة الزائدة جرى نقل المصابين من قبل سيارات الإسعاف إلى مستشفى بلبيس المركزى، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.