اليوم السابع
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الخميس، 18 أغسطس 2022 12:25 م
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إصابة شخصين فى مشاجرة بين عامل وأرملة نجله لطردها من مسكن الزوجية بشبرا الخيمة

الخميس، 18 أغسطس 2022 12:18 م
إصابة شخصين فى مشاجرة بين عامل وأرملة نجله لطردها من مسكن الزوجية بشبرا الخيمة إسعاف -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة شخصين بشظايا خرطوش بمناطق متفرقة بالجسم، خلال مشاجرة نشبت بين طرفين، بسبب وجود خلافات عائلية بين عامل وأرملة نجله لقيامه بطردها من مسكن الزوجية وعدم تمكنها من الحصول على منقولاتها الزوجية، وجرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وضبط طرفى المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغا من الأهالي بحدوث مشاجرة بين طرفين بمنطقة أرض الدكتور بعزبة رستم دائرة القسم، ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة بين "ش م س"، 61 سنة، وشهرته "فلفل"، وأرملة نجله "أ م م"، 20 سنة، ربة منزل، مقيمين دائرة القسم، بسبب قيام الأول بطرد الثانية من مسكن الزوجية وعدم تمكنها من الحصول على منقولاتها، تطورت لمشاجرة، وتدخل عدد من الأشخاص مع كلا من الطرفين لمناصرتهم، وأسفرت عن إصابة "م ن ف"، 40 سنة، عامل، برش خرطوش بالعين اليسري، و"ص م ص"، 17 سنة، طالب، برش خرطوش بالعين اليمنى.

وجرى نقل المصابين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم بإرشادهم ضبط السلاحين الناريين "فردين خرطوش" المستخدمين بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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