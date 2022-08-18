إزالة 77 حالة تعد بمساحة 16 ألف متر و44 حالة تعد بمساحة 165 فدانا بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتى بدأت أعمالها فى 13 أغسطس الجارى، والتى تُنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 20، وأسفرت الحملة خلال اليوم الخامس عن إزالة 77 حالة تعد بمساحة 15 آلاف و896 متر مباني و44 حالة تعد بمساحة 165 فدانا و9 قراريط أرض زراعية بنطاق المحافظة، كما تم قطع المرافق عن 6 حالات بمساحة 1615 مترا بمركز فاقوس و5 حالات تعد على مساحة 525 مترا بمركز كفر صقر و6 حالات تعد على مساحة 3120 مترا بمركز الحسينية و9 حالات تعد على مساحة 3281 مترا بمركز أبو حماد.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.