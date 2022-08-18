إزالة 18 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة، استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية فى المهد، تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة، والمهندس سامي حاتم مدير بناء وتنمية القرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث تم إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 2 قيراط و8 أسهم، وتم إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 871.5 م2.

وأضاف رئيس المدينة، أنه تم إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية فى المهد عبارة عن سملات وقواعد خرسانية وشدات خشبية وحفر قواعد على مساحة 2 قيراط و8 أسهم بالوحدة المحلية لقرية شبرابابل، وفى إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تم إزالة 15 حالة تعد تابعة لهندسة ري بحرى بمساحة 871.5 متر مربع عبارة عن مواسير صرف صحى و زراعات جسور و أبنية و أكشاك.

وأكد رئيس المدينة أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات و التحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.