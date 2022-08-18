اليوم السابع
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إزالة 15حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحلة

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:40 ص
إزالة 15حالة تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحلة إزالة تعدى
الغربية - عادل ضرة

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أكد اللواء وجدى الجروانى، رئيس مركز ومدينة المحلة، على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس حيدر عطاالله، نائب رئيس المدينة والمهندس سامي حاتم، مدير بناء وتنمية القرية و بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية حيث تم إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمساحة 3 قيراط و21 سهم و تم إزالة 11 حالة تعدى على أملاك الدولة بمساحة 263 م2.

 
وقال رئيس مركز ومدينة المحلة، إنه تم إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية فى المهد عبارة عن سملات وقواعد خرسانية على مساحة 3 قيراط و21 سهم بالوحدة المحلية لقرية سامول، وفى إطار إزالة التعديات على أملاك الدولة فقد تم إزالة 7 حالات تعدى تابعة لهندسة ري شرق المحلة بمساحة 234 متر مربع و 4 حالات تعدى على صرف شرق المحلة بمساحة 29 متر مربع.
 
وأكد رئيس المدينة أنه تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 

 


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