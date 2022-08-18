إزالة 10 طواحين ذهب للمنقبين بطريقة غير شريعة في أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة أسوان، جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية أو الرى ضمن الموجه الـ 20، والتى يتم تنظيمها طبقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستمر حتى 27 أكتوبر القادم وذلك للمساهمة فى تحقيق المستهدف لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، بقيادة إبراهيم سليمان، حملة إزالة لـ8 طواحين للذهب ضمن قرارات الإزالة على الأراضى الزراعية.

كما نفذت الوحدة المحلية حملة مكبرة استهدفت إزالة 25 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية بمساحة 21 ألف و 240 م2 منها تنفيذ 4 قرارات إزالة على أراضى تابعة للإدارة الزراعية بإدفو على مساحة 12 ألف و 950 م2 ، بجانب تنفيذ 17 قرار إزالة لتعديات بمدينة البصيلية بمساحة 6660 م2 ، بالإضافة إلى تنفيذ 4 قرارات إزالة بقرية القنان بمساحة 1630 م2 .

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملة لإزالة التعديات استهدفت تنفيذ 2 قرار إزالة لطواحين الذهب بمنطقة النجاجرة غرب المدينة وذلك على مساحة 1225 م2 .



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إزالة الطواحين



تعديات



جانب من الإزالة