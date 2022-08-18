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إخلاء قريتين روسيتين بسبب اندلاع حريق فى مستودع للذخائر بإقليم بيلجورود

الخميس، 18 أغسطس 2022 09:41 م
إخلاء قريتين روسيتين بسبب اندلاع حريق فى مستودع للذخائر بإقليم بيلجورود حريق - أرشيفية
كتب محمد جمال

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أخلت قوات الأمن الروسية، قريتين روسيتين بسبب حريق اندلع فى مستودع للذخائر فى إقليم بيلجورود قرب الحدود مع أوكرانيا، بحسب شبكة سكاى نيوز.

وأعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن إجلاء المدنيين من قريتين في مقاطعة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا بعد اندلاع حريق في مستودع للذخيرة.

وقال غلادكوف في بيان نشره على "تيليغرام": "اندلع حريق في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية تيمونوفو بضواحي مدينة فالويسكي. ووفقا لأحدث البيانات، لم تقع إصابات، ولا يوجد ضحايا. ويتم إجلاء سكان قريتي تيمونوفو وسولوتي إلى مسافة آمنة".

وأشار إلى أن، فإن جميع الأجهزة المختصة تعمل في مكان الحادث، ويتم الكشف عن ملابسات اندلاع الحريق.

وتقصف قوات كييف بشكل متكرر الأراضي الروسية الحدودية. مثل مقاطعة بريانسك وكورسك وبيلغورود وجمهورية شبه جزيرة القرم.


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