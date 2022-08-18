أهالى القرية البيضاء بالإسكندرية يناشدون حل مشكلة تعفن المحاصيل.. والزراعة ترد

أمنية فايد- الإسكندرية- جاكلين منير

أرسل القارئ داود سلطان عبد النور مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تضرر قرية البيضاء بمنطقة العامرية النهضة محافظة الإسكندرية من تواجد مصنع للمخللات في أرض زراعية، مما أدى إلى تعفن المحاصيل الزراعية بسبب تخزين مياه صرف المصنع في بيار غير مسلحة.



وأكدت مديرية الزراعة بالاسكندرية، أنه يعد معاينة الأرض الزراعية، محل الشكوى، تبين أن المزارع الشاكى قد تسبب فى عفونة المحصول والأرض الزراعية بسبب عدم جنى المحصول فى موعدة ، وليس للمصنع أى دور فى تعفن المحصول والأرض.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".