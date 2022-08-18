أمين عام الأمم المتحدة: سنكثف تصدير الحبوب الأوكرانية قبل الشتاء

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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة ستكثف عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل الشتاء، وأضاف جوتيريش - في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم /الخميس/ - أن 21 سفينة غادرت الموانئ الأوكرانية خلال الشهر الماضى.

وحول الأوضاع في محطة زابوريجيا النووية، حذر جوتيريش من أن إلحاق ضرر بالمحطة؛ سيكون بمثابة انتحار.