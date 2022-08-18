أمن القاهرة يسقط تجار مخدر الهيدرو فى المقطم

كتب عبد الرحمن سيد - أحمد عبد الهادى

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة شخصين بالقاهرة بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (شخصين "لإحدهما معلومات جنائية") حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المقطم يستقلان سيارة (ملك أحدهما).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى- 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أمام اللواء علاء بشندي إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.